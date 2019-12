Embed

Y agregó la panelista: "Esto ocurrió saliendo de un famoso restaurante al que va mucha gente de la farándula. Un grupo de amigos sale con su auto e inmediatamente atrás una camioneta en la que viajaba Gambetita. Él fichó a una chica muy bonita, siguió al auto, lo hizo frenar y pidió que se baje una chica que era trans".

"Ella estaba acompañada por lo que le pidió a los demás que no filmen nada. La chica se sube a la camioneta de Gambetita, cruzan algunas palabras e intercambian teléfonos porque él no podía hacer la chanchada", señaló Rucci.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Julieta Biesa (@julieta_jasmin_biesa) el 4 Nov, 2019 a las 5:27 PST

Minutos después se supo que la mujer en cuestión es Julieta Biesa, una vedette marplatense que formará parte de la obra teatral de Lorena Liggi, 2020 La Revista.

Fue así que la producción del envío se comunicó con ella para que cuenta su versión. “Yo nunca me subí al auto de esta persona”, aclaró desde el principio Biesa.

Embed Ver esta publicación en Instagram Ale gallego vestuario ❤️❤️❤️contame!!! Una publicación compartida de Julieta Biesa (@julieta_jasmin_biesa) el 26 Nov, 2019 a las 9:59 PST

“Estábamos con unos amigos yendo a un bar. Habíamos tomado un poco y estábamos jodiendo con los chongos en la calle. De repente nos damos cuenta que una camioneta nos venía siguiendo. Sentimos miedo. Llegamos al semáforo, bajamos la ventanilla y vemos a Diego Latorre y yo quedé muda y pensé ‘con todos los quilombos que tiene, que hace acá’. Ahí me pidió que baje y yo le pregunté para que quería que bajara", sostuvo Julieta.

Julieta Biessa: "Latorre me invitó a ir a un hotel"

Y siguió contando: "Él estaba solo. Me puse a hablar con él desde la ventanilla. Enseguida me dijo subí y vamos al telo. Le contesté que estaba con mis amigos y que me tenía que ir al boliche. Me sorprendí, pensé que me estaba cargando. Me hizo unas preguntas y me pidió mi número de teléfono pero nunca me llamó”.

“Estaba re perseguido porque me preguntaba si tenía cámaras y me preguntó varias cosas sexuales, principalmente sobre mi miembro”, finalizó.

LEÉ MÁS

¿Yanina Latorre le descubrió otra infidelidad a su esposo?