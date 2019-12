Embed

El locutor difundió los polémicos audios en su programa El show del espectáculo y como si fuera poco, también se comunicó con Biesa, quien contó aún más detalles de su encuentro con “Gambetita”.

“No mi amor, no te elimine. Cambie los últimos dos números de tu teléfono para que no me aparezca tu fotito en los números agendados, pero te tengo. Cuando quiero hablar con vos, los invierto y pongo tu número. No te hagas problema. No te elimino. ¿Estás loca?”, afirma en uno de los primeros audios.

En otro, Latorre dice: “Hola, nena. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Tuve un día agitado ayer. Con el tema del River Boca tuve un día agitado. ¿Vos bien? ¿Qué contas?”

“¿Cómo va? Perdoname, me estoy cambiando para ir al aire. Qué lindo lo que me pusiste. La semana que viene vemos… o la otra. Esta semana ya no”, dice respecto a un encuentro que estaba pautando.

En ese momento, Jaitt sumó el testimonio de Julieta Biesa, quien aseguró que Latorre la siguió con su camioneta para invitarla a un hotel transitorio.

“Yo amaba a tu hermana (Natacha Jaitt) y me acuerdo cuando ella decía todo lo de los juguetitos sexuales…. muchos no le creían. Cuando me acerque al auto, él me quiso llevar a un hotel y me empezó a preguntar de una. Y no trabajo de prostituta viajo por el mundo y bailo en boliches”, contó.

“Me empezó a preguntar sobre si era activa, cuánto media mi miembro y quería ir a toda costa al hotel. No sé qué onda. Ellos asimilan que sos ‘trava’ y que sos puta. Yo estaba borracha y me pareció divertido a ver que me decía. Obviamente no me subí al auto. Me sorprendió y me saque la duda de lo que decía tu hermana”, cerró la joven.

