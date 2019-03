¿Qué dijo el dueño del teatro en el que se accidentó Sergio Denis?

Explicó que la sala posee una fosa, que antes era utilizada por las orquestas, como en otros teatros antiguos. Pero como ya no se utiliza, desde el año pasado tenían previsto taparla para que el lugar quedara "más operativo". No obstante, el empresario aclaró que no era por un tema de seguridad.

"Esto es un teatro del Estado y todo lleva tiempo y expedientes. El expediente (para cerrar la fosa) está terminado y los materiales están comprados. Mañana me entregan los caños para sostener esa estructura que vamos a hacer nueva. Hace dos o tres semanas que empezamos esto", precisó Armisen.

"Vamos a poner directamente madera y prolongar el escenario. Es una decisión producto de la experiencia porque no se usa. Desde el 2014 a la fecha no hemos tenido problemas. En algún momento, hemos puesto Coca Cola para que no se resbalaran. Este fue un show más de muchos y salió mal", agregó.

En tanto, Carlos Hoffmann, el hermano de Sergio Denis, viajó de urgencia hacia Tucumán y habló con la prensa. "Los muchachos del equipo nuestro me dijeron que él volvió de la platea al escenario y se habrá encandilado. En un momento no vio el borde de la pasarela y ahí fue donde se cayó", manifestó en diálogo con TN.

Sin embargo, el director teatral descartó esa hipótesis: "Son especulaciones, no había una luz particular (que lo enfocara) a él. Estaban las luces habituales. Se resbaló, en lugar de ir por el centro de la plataforma fue por el costado".

El teatro Mercedes Sosa se fundó en 1946 como una sala de cine. Fue diseñado por el arquitecto tucumano Alberto Prebisch. Durante 46 años se proyectaron películas hasta que se cerró en 1992. Luego, sus antiguos propietarios alquilaron el inmueble para erigir la sede de la Iglesia Universal del Reino de Dios.

En 2011, cuando sus inquilinos se mudaron, el gobierno de Tucumán decidió expropiar y poner en valor la sala para convertirlo en un refugio para la cultura popular. Fue reabierto el 2014 y desfilaron por sus tablas centenares de artistas.

