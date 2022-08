Qué dijo el embajador Stanley sobre el edificio que construyen en Neuquén

01 SFP Embajador de USA visita Bdega Schroeder (53) (Copiar).jpg Sebastian Fariña Petersen

"No habrá americanos ni militares americanos involucrados. Es una entrega de llave. Vamos a construirlo, a llenarlo de materiales y amoblamientos de oficina y vamos a darle la llave. No vamos a tener nada que ver esto", dijo el diplomático y agregó que el proyecto "es muy diferente al proyecto que ustedes hicieron con los chinos para construir el telescopio, que tienen personas chinas trabajando allí".

De esta manera, agregó que no habrá actividades militares en el lugar, ya que no habrá presencia norteamericana en el sitio. El espacio, que está ubicado en un predio cercano al aeropuerto, tendrá una construcción metálica y hay ingenieros militares de Estados Unidos que participan en el diseño y montaje. Sin embargo, ellos no tendrán ninguna incidencia en la administración y operación del sitio, que estará cargo del área de Defensa Civil.

Stanley confió plenamente en la falta de intenciones militares en Neuquén, y agregó que el sitio es sólo un regalo que el gobierno de Estados Unidos hace a la gente de Neuquén. Admitió que, probablemente, la administración neuquina podría construir esta instalación ahora, con los recursos de los que dispone en 2022. Sin embargo, agregó que decidieron continuar con los aportes.

"Es un centro de emergencias que es como un depósito de herramientas que tendrá palas, equipo de combate del fuego, abrigos, Digamos que las personas pierden su casa por una inundación o un incendio o algo así y necesitan un lugar para quedarse, qué van a hacer, carpas, por ejemplo, para crear ciudades de carpas en caso de eso pase", sostuvo. "Es interesante que la gente piense que tenemos un interés militar en estar acá, está construido por nuestros ingenieros del Ejército como un regalo para la gente de Neuquén", cerró.

La Multisectorial contra la Base Yanqui en Neuquén está integrada por distintas organizaciones sociales, que incluyen a Aten provincial y capital, la APDH, la Casa de la Amistad con Cuba, Cta Autónoma, la Izquierda Socialista, el Polo Obrero, colectivos como Alpataco y la de los Jovatos Peronistas, y la Confederación Mapuche, y que cuestionan la escueta información sobre el avance de esta donación norteamericana y la construcción del espacio.