¿Qué dijo Hamilton tras la sanción que le costó la carrera?

Lewis Hamilton y Mercedes no tuvieron el mejor domingo en el Gran Premio de Italia, ya que el británico fue sancionado con diez segundos por ingresar a boxes cuando estaban cerrados. El actual campeón del mundo, asumió las culpas y se hizo cargo del error.

"No hicimos un gran trabajo necesariamente con la parada en boxes. Honestamente, no vi las señales, así que asumo la responsabilidad de lo que paso, es algo de lo que aprenderé", sostuvo Hamilton luego de la carrera .

Y luego dijo: "Hoy no fue mi carrera. Lo que paso fue un poco desafortunado, pero lo que no te mata solo te hace más fuerte. Después de una parada de 26 segundos tuve que recuperarme. Pero no obstante, una vez que alcancé al pelotón, disfruté de esa pequeña lucha".

Para concluir, Hamilton señaló que haber sumado puntos en una competencia tan compleja es bueno: "Conseguir el séptimo lugar y la vuelta más rápida sigue siendo un buen punto teniendo en cuenta que definitivamente no pensé que fuera posible lograrlo después de la penalización. Sin dudas eso es lo positivo y obviamente agradecido de que Max no sumó. No es una gran pérdida la de hoy".