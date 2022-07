Qué dijo Jésica Cirio, después que Telefe quitó su apellido de las promo de La Peña de Morfi

Jésica Cirio dice estar en paz, pero no puede creer lo que pasó.

La idea era que Jey Mammon llegue para ocupar el lugar que con su muerte dejó vacío su creador, Gerardo Rozín; pero lo cierto es que la buena de Jésica no bajó muchos los decibeles y la historia es compartida. “Eso no es lo que quiere el canal. El conductor es Jey” , sumaron en el programa de chismes.

El enojo de Jesica Cirio con Telefe.mp4 El enojo de Jésica Cirio con Telefe.

"Se le está bajando el precio... En la nueva gestión, con Jey, se habló del nuevo protagonismo de Jésica, merecido y ganado. Ella empezó a llevar la delantera y, según críticos, a Jey Mammon se lo vio desdibujado", agregó Lussich, con su buena onda de siempre.

Eso llegó a oído de Cirio, siempre muy bien asesorada en cuestiones de imagen, que se comunicó muy rápido con Mariana Brey, una de las panelistas del ciclo, para confirmar que se lleva de mil maravillas con Mammon, pero que no entiende lo que pasó.

“En serio. No hay dramas entre nosotros. El programa viene saliendo muy bien y estamos todos felices. No sé por qué buscan esto, donde no hay nada”, se sinceró.

jesica-cirio-1.jpg El tik tok que publicó Jésica Cirio, en el que bajó la pelea.

El problema está claro: no es entre ellos dos. El tema es una baja de línea del canal para con Jésica, quien no estaría siendo vista con buenos ojos, a pesar de llevar muchos auspiciantes poderosos para apoyar su trabajo. “Es una señal, claro”, dijeron en Telefe.

Para tratar de calmar las aguas, Cirio jugó en Tik Tok y mandó toda una señal: "Cuando hablan mal de vos y se creen vivos", junto a dos emojis muriéndose de risa. Lo suyo fue una especie de desmentida pública, pero, no todo está dicho.