¿Qué dijo Koeman de los goles de Suárez, el 9 al que echó del Barsa?

Koeman dijo: "Sabemos que Luis es un gran delantero, pero son decisiones que hemos tomado (sobre la ida de Suárez del Barcelona). No vamos a estar muy contentos si no marca, ni tristes si lo hace".

El Barcelona, por su parte, derrotó con contundencia 4 a 0 al Villarreal. La joven estrella Ansu Fati, quien apunta a ser uno de los reemplazantes de Lucho, inició LaLiga a lo grande, con dos goles.

Luis Suárez afirmó tras su auspicioso debut que se encuentra a gusto en el Atlético de Madrid y agradeció a los colchoneros por la bienvenida que le prepararon, en la que participó hasta Diego Forlán.

Por su parte, tras el enojo de Messi por la salida de Suárez, Koeman había señalado sobre la situación: "Tengo que decir que parece que yo soy el malo de esta película, pero no es así. Después de mi llamado a Luis he demostrado respeto por la persona y jugador que es, y él se ha entrenado al máximo. Le dije a Luis que tenía complicado jugar, pero que si se quedaba era uno más de la plantilla. Son decisiones de parte del club. Antes de que yo firmase mi contrato con el Barça, el club estuvo pensando en cambiar cosas", confesó en rueda de prensa previa al partido ante el Villarreal.

También restó importancia al enojo de Messi por la marcha del uruguayo, y reiteró su confianza en él. "Es normal que un jugador esté un poco triste después de que un amigo se marche del club. Lo más importante es cómo Leo ha estado en los entrenamientos y en los partidos, y ha sido un ejemplo para todos. No he visto ningún entreno en el que no haya estado bien, aunque esté afectado. Lo ha demostrado en los entrenamientos del viernes y de esta mañana y lo va a demostrar en los partidos. No tengo ninguna duda sobre Leo en ese sentido", apuntó.