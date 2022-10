Qué dijo Zaira Nara de los rumores de romance con Benjamín Vicuña

Zaira Nara habló con LAM.webp

Para que no se arme la polémica, Zaira cortó de raíz el asunto siendo contundente en su respuesta: “No. O sea, me parece una buena persona, lo conozco hace un montón; pero estoy lejos de estar buscando algo”.

Además se encargó de hablar sobre cómo se encuentra sentimentalmente y si esta dispuesta a encarar una nueva relación en el corto tiempo: “¿Si estoy abierta al amor? Estoy abierta para seguir con todos mis compromisos laborales que, gracias a Dios, es un año de mucho trabajo. Y no, estoy para eso nada más”.

En lo que respecta a Benjamín Vicuña, también se encuentra recientemente separado de Eli Sulichín, con quien se lo vio discutiendo de manera telefónica en varias oportunidades. Sin embargo, tampoco está muy enfocado en una nueva pareja, ya que el reciente fallecimiento de su padre lo tiene realizando el duelo aún.

Pampita opinó sobre Vicuña y Zaira.webp

El que no se conformó con lo obtenido hasta el momento fue el cronista de LAM, ya que fue a buscar a Pampita para consultarle qué opinaba ante una posible relación entre Vicuña y Zaira: “Recién hablaba con Benjamín y con Zaira. Están los dos solteros… no sé si te parece que podrían hacer una linda pareja”.

Pampita se sorprendió por la consulta que le hizo el periodista y se cubrió rápido: “Yo no me quiero meter en esas cosas”. Y agregó para no darle lugar a los rumores: “Imagínate que no me corresponde. Es gente grande, no necesitan de ninguna bendición mía”.