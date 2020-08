¿Qué dijo Zarco del tremendo accidente en Austria?

"Estoy bien, me puse hielo en la muñeca derecha pero no tengo nada roto, tengo moretones en el costado y en la pierna. Había miedo tanto por Franco como por mí, porque donde fue el incidente no es un lugar normal para chocar”, contó Zarco.

Cuando se le consultó que pasó en el accidente, explicó: “Yo tenía más motor que él, aproveché para pasarlo en la recta y lo adelanté por la izquierda, que es donde había algo de espacio. Luego cuando frené, luché por mantener la línea a la izquierda y él se sorprendió, inmediatamente me tocó y allí volamos".

#MotoGP - Terrible accidente entre Morbidelli y Zarco en Austria View this post on Instagram #MotoGP - Terrible accidente entre Morbidelli y Zarco en Austria A post shared by Carburando (@carburandotv) on Aug 16, 2020 at 5:41am PDT

En relación a las críticas que recibió por parte de Valentino Rossi, opinó: "Vi a Franco, nos abrazamos principalmente porque fue una mala caída y no me dijo nada. Tengo que encontrarme con él y con Valentino, tenemos que hablar juntos. Si Franco lo dice en la tele y no delante de mí, no sé por qué lo hace, pero cuando nos encontramos era importante que todo estuviera más o menos en orden. En cualquier caso lo visitaré tanto a él como a Valentino para hablarlo entre nosotros".

Por último, cerró: “Bajo el miedo se dicen ciertas cosas, también porque quizás intentan aprovechar el momento. La carrera pasada también estuvo el choque con Pol Espargaró. Ya veremos, no soy tonto y sé muy bien a dónde ir. A la vez, estoy trabajando para ser más fuerte y más rápido”.