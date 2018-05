“Estábamos preparando todo para este partido. En la Copa Neuquén nos está yendo bien, la usamos para ponernos a punto. ¿Si es desventaja que ellos estén compitiendo en la Superliga y en nuestro caso el Federal esté parado? Desde el arranque estamos en desventaja, lo sabemos, somos conscientes. Mientras tengamos ritmo de fútbol es importante”, explica el símbolo del León.

Con 5 tantos, Rueda es el actual goleador de la Copa Argentina. “Les decía a los chicos que si están por hacer un gol se frenen, levanten la vista y me busquen así lo hago yo (risas). No pienso tanto en eso. En mi cabeza está hacer un buen partido y, con tal de pasar, que el gol lo meta cualquiera”, tira generoso. Para el Hety, la clave es aprovechar “que ellos no llegan tan bien”.

En la Lepra actúan los neuquinos Joaco Torres y Monito Opazo. “Es un orgullo que ellos estén representando a Neuquén, soy fanático de la provincia, es una alegría para nosotros, para todo neuquino. Jugar en Primera es un sueño”, culminó Rueda. Quien sueña con la gloria copera.

"La ansiedad nos estaba matando. Es un orgullo que en Newell’s jueguen dos neuquinos". Héctor Rueda, Símbolo del Deportivo Rincón