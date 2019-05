¿Qué figuras políticas y famosos dijeron presente en la presentación de Sinceramente?

Detrás de ellos se ubicaron distintos dirigentes políticos y otros militantes kirchneristas entre los que se destacan el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y los diputados Agustín Rossi, Daniel Filmus, Cristina Álvarez Rodriguez, José Luis Gioja, Felipe Solá, Luis Beder Herrera y Fernando Espinoza.

Embed Es necesario un contrato social de ciudadanía responsable. Involucra a todos: u empresario, un dirigente sindical, un intelectual, un operario, un cooperativista y el que tienen un plan de trabajo. Que el compromiso sea de todos.#Sinceramente pic.twitter.com/wl8d8qoSyF — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) 10 de mayo de 2019

Allí figuran, entre otras figuras políticas, la senadora bonaerense Teresa García, el intelectual Ricardo Foster, el legislador porteño Carlos Tomada, el diputado provincial por Entre Ríos Sergio Urribarri, Jorge Taiana, la senadora Silvina García Larraburu, los ex jefes de Gabinete Aníbal y Alberto Fernández, el ex secretario de Legal y Técnica Oscar Parrilli, el ex ministro de Agricultura Julián Domínguez, el ex juez de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni.

Los diputados nacionales por Neuquén, Alberto Ciampini y Darío Martínez, también dijeron presente en el acto de la presentación en el marco de la Feria del Libro.

Embed Acompañando a nuestra conductora @CFKArgentina en la Feria del Libro.

Desde las 20 hs Cristina presenta su libro #Sinceramente



Lo vas a poder ver en vivo en su canal de YouTube https://t.co/90sDFYsFkz pic.twitter.com/KMS9LrGZh0 — Alberto Ciampini (@DipCiampini) 9 de mayo de 2019

También dijeron presente los intendentes Gustavo Menéndez (Merlo), Walter Festa (Moreno), Julio Zamora (Tigre), Fernando Grey (Esteban Echeverría) y Mario Secco (Ensenada), Gabriel Katopodis (San Martín), Verónica Magario (La Matanza), Martín Sabbatella y su esposa Mónica Macha.En la fila sexta están dos diputados ex massitas y hoy en Red por Argentina Daniel Arroyo y Fernando Asencio.

