¿Qué le escribió el dueño de Edenor a Cristina Kirchner?

El 23 de febrero del año 2011, fue noticia que Personal recibía un aumento de tarifas de un 15%. Esto fue leído por Marcelo Mindlin , dueño de Edenor , empresa que tenía tiempo con tarifas congeladas. Esto lo impulsó a sentarse a escribirle una carta a la ex presidenta Cristina Kirchner .

"Antes de comenzar a escribir sobre el motivo de mi carta, le pido sepa aceptar la espontaneidad con la que le escribo, pero creo que hay momentos en los cuales hay que decir las cosas como salen, con total franqueza. Tengo que confesarle, hoy me sentí desilusionado y siento una vez más que me he equivocado con la elección del sector en el que participo", comienza la carta del dueño de Edenor dirigida a Cristina Kirchner.