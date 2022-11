Qué le pasó a Sofía Jujuy Jiménez en Ámsterdam: "Perdí todo lo que..."

“Todo era muy hermoso, increíblemente maravilloso hasta que me di cuenta que me olvidé mi mochila mientras me sacaba una foto en una esquina”, contó la ex pareja de Juan Martín del Potro en sus redes sociales.

“O sea que me colgué. No sé qué me pasó. Me la saqué para que no moleste y la perdí, gente. O sea, ya está. Por suerte tenía mi pasaporte y mi celular conmigo. Pero todo el resto, besito, chau chau...”, agregó la modelo.

“Pero la pasamos bien igual”, intentó animarla su compañero de viaje Rodrigo Cascón. “Sí. Por suerte nada opacó nuestro momento de alegría y espectacularidad”, concedió Jujuy Jiménez antes de agregar: “Pero perdí todo lo que me compré, perdí todo, los regalitos que me hicieron”.

Luego de eso, la joven empezó a compartir algunas fotos de su viaje, en donde no pudo evitar hacer referencia al incidente que había tenido con su mochila. “Ámsterdam te amo, aunque ya para ese entonces había perdido mi mochila con todas mis cosas”, escribió primero. “Posando con sus canales hermosos y mi mochila perdida”, agregó después.

La realidad, es que no es el primer incidente que Sofía Jujuy Jiménez vivió en Europa, previamente, en Barcelona, la joven había sido víctima de la inseguridad.

“Bueno, resulta que ya estoy de nuevo en Barcelona y anoche me robaron la billetera”, contó en ese momento, luego aclaró todas sus pérdidas: “Tenía mis tarjetas, documentos, licencia de conducir, plata, las pastillas anticonceptivas. Me quiero matar. Es una fiaca porque todavía me quedan días de viaje”.