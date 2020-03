Qué no hacer a la hora de trabajar desde casa

Para muchas personas trabajar desde casa es un sueño hecho realidad por el aislamiento impuesto por el aislamiento social, preventivo y obligatorio impuesto desde el viernes pasado. El home-office significa que no hay que lidiar con el tránsito o el clima, no hay que levantarse temprano y la elección de ropa para el trabajo no es un problema. Sin embargo, hay errores que de no corregirse a tiempo pueden tornar este paraíso en una situación muy estresante.