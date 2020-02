Qué opinaron los concejales sobre las propuestas de Gaido

En este marco, hizo hincapié en la iniciativa para crear el Instituto Municipal de la Vivienda y la urbanización en la zona norte con más de dos mil loteos con servicios, lo que recibió halagos por parte de algunos bloques y críticas por parte de otros.

La iniciativa tuvo el visto bueno del concejal Marcelo Zúñiga (Frente de Todos), aunque subrayó que no configura una solución íntegra al problema habitacional. El edil destacó que “a priori, resulta interesante”, aunque aclaró que tendrá que ver “la letra chica” del proyecto. "En sí mismo no es una solución porque hay un déficit de al menos 30 mil familias en la ciudad. Con dos mil lotes con servicios por año no se resuelve el problema, pero es una iniciativa correcta en el sentido de presentar alternativas para abordar la problemática del acceso al hábitat", planteó.

marcelo zuñiga concejo deliberante Sebastián Fariña Petersen

En esa postura coincidió el concejal por Juntos por el Cambio - Pro - Somos Neuquén, Marcelo Bermúdez, quien aclaró que contar con lotes sociales "es bueno para la ciudad" pero que, por lo pronto, la postura es sólo un anuncio que debe ser tratado en comisiones. Afirmó, además, que la Justicia debe actuar en relación al delito de toma de tierras y que el Concejo sólo puede aportar soluciones de acceso a la vivienda.

Desde el inicio de la sesión ordinaria, la concejalas del Frente de Izquierda, Natalia Hormazábal y Angélica Lagunas, plantaron postura sobre la problemática habitacional. Con carteles pegados en sus bancas y alzándolos al público cada tanto, exigieron la "emergencia habitacional" y reclamaron "no a la represión en las tomas". Así, Hormazábal planteó que la propuesta de Gaido "no es una salida porque simplemente, como lo dijo el propio intendente, será parte de administrar loteos sociales, loteos que no resuelven el problema de la vivienda en una ciudad que cada día es mas cara".

hormazabal lagunas concejo deliberante Sebastián Fariña Petersen

En ese contexto, Lagunas solicitó un proyecto más ambicioso de loteos. "Pedimos declarar la emergencia habitacional, que el Municipio aporte dos mil lotes por semestre y la provincia otros dos mil, para empezar a hablar de una solución al déficit de vivienda de los trabajadores", aclaró.

Durante su alocución, Gaido fue claro en su postura contra las tomas de terrenos: "No avalo de ninguna manera la usurpación y estoy favor de la planificación con respeto de la ley", aseguró. Ante esto, Hormazábal manifestó su "preocupación" ya que, según consideró, "la política (del gobierno) va a ser la criminalización de todos aquellos que salen a reclamar, como hemos visto en las últimas horas con ese aberrante fallo", en relación a la detención del vecinalista Armando López.

Qué opinaron los concejales sobre las propuestas de Gaido

"Eso es grave porque atenta contra las más mínimas libertades democráticas de todos aquellos que salen a reclamar, es decir que criminalizar la pobreza también será parte de este gobierno y en eso son continuidad con el gobierno de Quiroga", apuntó Hormazábal.

Ana Servidio, del Frente de Todos, también se refirió al proyecto de Gaido y aclaró que es insuficiente para la creciente demanda habitacional. Sin embargo, destacó la reforma tributaria que prevé multas más duras con los terrenos ociosos de la ciudad, porque es uno de los mecanismos necesarios para frenar la especulación inmobiliaria que encarece el valor del suelo urbano.

ANA servidio concejo deliberante Sebastián Fariña Petersen

Por su parte, Cecilia Maletti (Libres del Sur) celebró la creación del Instituto Municipal de la Vivienda aunque dijo que “hay que reverlo porque toca facultades del Ejecutivo y deroga ordenanzas”. Para buscar una salida al conflicto, la edil planteó que siempre debe ser “el diálogo” e instó al municipio a hacer uso de la Unidad de Gestión de Regularización de Asentamientos Informales (UGRA). “Sistemáticamente el ejecutivo municipal no le dio entidad a esa unidad que está creada por ordenanza, así que hay que darle lugar a las herramientas que tenemos para avanzar en resolver los problemas de la ciudad”, aseguró.

Como principal medida de Gaido a destacar, Maletti señaló la creación del boleto estudiantil gratuito. “Nos parece que en este marco de crisis, alivianar el bolsillo de las familias y estudiantes es una mirada social importante”, opinó.

Zúñiga, en tanto, consideró que Gaido podría haber profundizado en el ámbito del transporte público. “Quizás lo que se observa es mucho hincapié en determinadas grandes obras públicas y menos hincapié en el mejoramiento del transporte público, que creemos que hay que mejorar”, aseguró.

SFP_Inicio-de-Sesiones-en-el-Concejo-Deliberante-Mariano-Gaido-Intendente-(39).jpg Sebastián Fariña Petersen

Por su parte, Hormazábal dijo que el boleto gratuito será un avance si incluye “a toda la comunidad educativa, docentes y no docentes, y si además el municipio plantea que las contratistas se hagan cargo de sostener este beneficio”. Además, exigió saber “cuál es la deuda que tiene el municipio con esas empresas y a cuánto ascienden los subsidios que están recibiendo en este momento”.

Lagunas pidió la municipalización del servicio de colectivos y exigió que el boleto estudiantil sea universal y abarque también a los jóvenes que estudian música o realizan actividades deportivas.

La prevención y asistencia de la violencia hacia las mujeres no formó parte de los ejes centrales y con mayor desarrollo en el discurso de Gaido. Mencionó la inauguración de la Casa Integral de las Mujeres, que será el próximo lunes, y las capacitaciones en perspectiva de género que se llevan adelante en el marco de la Ley Micaela.

Sobre esto, Hormazábal dijo que “la perspectiva de género es una obligación para todos los ámbitos públicos” y “no una política de gestión como dijo Gaido”. La concejala hizo hincapié en las obreras textiles –de quienes es abogada- y reiteró que siguen reclamando “el cumplimiento del acuerdo por parte del gobierno del MPN, que no se ha apurado en resolverlo”. En la misma línea, Lagunas aseguró que al discurso le faltó perspectiva de género y aclaró que el único anuncio que se hizo en relaciones a las mujeres fue la apertura prevista para el lunes de una casa integral para contención de las víctimas de violencia. “No alcanza una casa integral, necesitamos una política pública acompañada de presupuesto”, declaró.

En tanto, Maletti sostuvo la necesidad de “trabajar en conjunto” ante la cantidad de femicidios en la provincia y las denuncias por violencia de género. “Nosotras nos reunimos con la secretaria de Ciudadanía y le manifestamos nuestra preocupación, y nos recibió con las puertas abiertas”, indicó.

MALETTI concejo deliberante Sebastián Fariña Petersen

Por su parte, Servidio destacó la creación de este espacio como el primer paso de una serie de refugios similares y del destino de más presupuesto municipal a la atención de las mujeres y sus necesidades más urgentes.

Con respecto a las críticas que recibió la gestión del fallecido ex intendente Horacio Quiroga, el concejal Bermúdez aclaró que los funcionarios de Obras Públicas y de Finanzas que tiene el actual intendente son los mismos que estaban en la gestión anterior. “O miente o no funciona tan mal como dice porque, si no, hubiera cesanteado sus contratos”, declaró y solicitó que Gaido les pida explicaciones a ellos.

En cuanto a las obras públicas, Bermúdez destacó la ampliación del Parque Industrial, la creación de un loteo social y la urbanización de la Multitrocha. Sin embargo, señaló que es necesario “ser generoso y convocar a especialistas que sepan de movilidad, siniestralidad y urbanismo” para hacer las reformas necesarias y “no tener una Multitrocha horrible como la que hizo un intendente del MPN”.

bermudez concejo deliberante Sebastián Fariña Petersen

Por su parte, Lagunas se refirió al déficit del Instituto Municipal de Previsión Social (IMPS) y aclaró que “decir que está saneado es una mentira grande como una casa porque aún hay 2,25 activos por cada pasivo y eso no es sostenible”. En ese sentido, aclaró que es necesario derogar el régimen de jubilaciones anticipadas y que la Municipalidad informe cómo se van a incorporar más trabajadores a la planta.

Por otro lado, la edil de la Izquierda cuestionó al MPN por haber votado el proyecto de la gestión Quiroga que obligaba a los municipales a aportar al IMPS la primera cuota de cada aumento trimestral y dijo que, aún con esa cláusula eliminada, deben devolver un año de aportes incautados por el gobierno local.

