Qué pasó entre Cande Tinelli y El Polaco en un bar de Palermo

Sin embargo, lejos de terminar ahí el escándalo, ahora se supo que tras esa grabación, el artista de la movida tropical se encontró con Cande Tinelli en un bar de Palermo, e intentó seducirla. Fue el propio Ángel de Brito quien lanzó la novedad.

Cande Tinelli y el Polaco 1.jpg

Además, el conductor de LAM resaltó que lo hizo con una “fuerte frase”. Justamente, Lele -como se la conoce en el mundo artístico a la hija de Marcelo-, también está pasando una situación romántica extraña, luego de anunciar que estaba separada de Coti Sorokin, algo que al parecer en las últimas horas se revirtió.

Si bien el periodista no dijo mucho más sobre el supuesto acercamiento entre el cantante de cumbia y la joven empresaria, Silenzi rompió el silencio con un notero de ese mismo programa, y allí mostró su tristeza por el desplante que le hizo el cantante, en la comida con Juana Viale.

"Hizo un quilombo bárbaro. Titubeó, dijo que tuvo muchos amores. Yo me los sé de memoria, porque lo estábamos viendo juntos. Además, dijo que los amores de su vida eran sus hijas, 100%", explicó la bailarina.

Cande Tinelli y el Polaco 2.jpg

"En realidad, contestó nada que ver a la pregunta que le hicieron. Me dijo que se puso nervioso, y yo me puse a llorar. Él después me consoló y me pidió perdón", reveló Barby, y luego agregó: "Me dijo que era uno de los amores de su vida. Él me lo dice todo el tiempo. 'Sos el amor de mi vida'. Pero ahí se atragantó. No sé qué le pasó. No le salió".

¿Están peleados?, ¿hubo un acercamiento con Cande Tinelli?, la realidad es que con El Polaco nunca se sabe.