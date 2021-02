¿Qué pasó entre Jujuy y Cabak tras su tenso cruce?

Embed

Fue ahí que Jujuy buscó defender a Carolina Ardohain, lo cual terminó iniciando el cruce.

“Tengo la sensación de que vos estás defendiendo lo que te pasó a vos también. Cuando fuiste a Pinamar y te criticaron”. Picante, Jujuy respondió: “Con ese criterio vos tampoco tendrías que haber venido acá, porque también estuviste en Pinamar. Yo no estoy defendiendo eso”. Pero el remate quedó a cargo de Horacio: “Pero yo no estuve con un grupo de treinta personas. Ahora vamos a hablar”.

Embed

Ocurrido esto, la morocha se mostró completamente molesta y según contaron en El Run Run del Espectáculo de Crónica, Jujuy llegó a reunirse con las autoridades del América, en cuyo canal varios empleados aseguraron estar enojados por el festejo de la modelo, ya que estaba exponiendo a los demás trabajadores del lugar a un posible contagio.

Embed

“Ella no se sintió cómoda con el destrato que dice que sintió por parte de Horacio. Terminó el programa y se juntó con las autoridades, con Liliana Parodi y asociados, y manifestó que no estaba conforme, que había cosas que no le gustaban. Invitó a que vean el material de la semana, que hagan el seguimiento, que llamen a los productores para que sean testigos de lo que estaba sucediendo”, relató Fernando Piaggio y agregó: “Ella dijo que esto podría pasar a mayores, que podría transformarse en un tema judicial porque no soportaba lo que estaba sucediendo”.