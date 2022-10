Qué respondió la mamá de L-Gante cuando le preguntaron si es la suegra de Wanda Nara

La mamá de L-Gante , Claudia Valenzuela , dio una contundente respuesta cuando le consultaron acerca de que, si es o no la suegra de Wanda Nara , después de los rumores de romance entre las figuras mediáticas . Recordemos que, en las últimas semanas, el músico y la modelo dieron muchas pistas e hicieron muchos gestos que despertaron y alimentaron los rumores de una relación sentimental entre el cantante de cumbia 420 y la rubia.

“¿Sos la suegra de Wanda o es todo marketing?”, le consultó el cronista de Socios del Espectáculo a Claudia, quien respondió de manera contundente: “No hablo, como no hablo del otro tema, tampoco de este”. El otro tema del cual no habla es sobre la relación de su hijo con su ex, Tamara Báez, y los distintos escándalos que se dieron en el último tiempo.