Qué se dijeron cara a cara la ex de Facundo Pieres y Zaira Nara en Punta del Este

No hay dudas que si hablamos de familias mediáticas, rápidamente se nos vendrá a la cabeza la familia Nara. Wanda y Zaira Nara son dos mujeres muy expuestas en su vida personal, y cada detalle de lo que les pasa, hacen o dicen terminan siendo noticias para los medios especializados en la farándula y el espectáculo, y mucho más cuando están metidas en ciertas polémicas por cuestiones amorosas .

Esto lejos de devolverle la tranquilidad a la conductora la metió nuevamente en un perfil alto de mucha exposición por la historia de amor nueva y sobre todo la separación con su ex. Pero también, por la separación del polista de su ex esposa, Agustina Wernicke .

Para anunciar su separación con Von Plessen, padre de sus dos hijos, Malaika y Viggo, Zaira había hecho un posteo en su cuenta de Instagram, donde dijo: “Después de 8 inolvidables años compartidos, decidimos separarnos y darle otra oportunidad a esta familia, manteniendo la amistad y el amor por nuestros hijos que, nos unirán para siempre”.

K32WRH4RKNFZ7BS4FX3P6UDN5Y.webp Agustina Wernicke en su casamiento con la actual pareja de Zaira Nara

Ya en ese entonces se rumoreaba una supuesta infidelidad con Pieres, y que sería su nueva pareja. Tras meses de incertidumbre y negativas, hace unos días ambos confirmaron su romance cuando se presentaron juntos a un evento en Punta del Este en la inauguración del Huma Rooftop bar and Lounge, en la terraza del Gran Hotel.

La polémica por un lado se instaló porque el polista fue novio en el pasado de Paula Chaves, íntima amiga de Nara, pero ya varias veces la propia esposa de Peter Alfoso se encargó de desmentir la mala onda y aseguró que estaba todo bien.

Pero por otro lado, Pieres estuvo casado desde 2014 y tuvo dos hijos con Agustina Wernicke, con quien se separó en 2022 también, todo muy coincidente con la historia de la modelo.

Así que según aseguraron algunos testigos en la noche de Año Nuevo Zaira se cruzó con Wernicke, y la ex esposa de Facundo no habría sido muy coordial, diciéndole en un tono poco enojada: “¡No me dan las fechas!”. Zaira por su parte evitó la polémica y rápidamente se alejó del lugar.