Si bien el showman no dio mayores explicaciones sobre el mano a mano que tuvo con el periodista, a partir de la foto que publicó se generaron numerosas especulaciones en torno a un proyecto juntos, una posible aparición de Lanata en el "Bailando" o una jugada política dadas las ganas que tiene Tinelli de ser candidato.

Cabe recordar que en agosto del año pasado, Lanata sostuvo que sería un error una posible incursión política de Tinelli. "Tiene un gran dominio de cámara, es muy bueno conduciendo, está encajonado en un formato que lo terminó jodiendo y no sabe cómo salir de él. Quiere ser político, creo que es un error terrible, no creo que esté preparado ni para ser presidente de consorcio. No lo votaría, no", había manifestado el conductor. ¿Habrá cambiado de parecer tras las reunión de Marcelo con Roberto Lavagna?

La semana próxima, y justo el mismo día en que se pondrá nuevamente al frente de Lanata sin filtro, en Radio Mitre, el ex conductor de Periodismo Para Todos debutará con Hora 25, en las noches de TN.

