El evento artístico que que se celebró durante los últimos días de la semana pasada en Villa Carlos Paz tuvo como jurados a Julio Bocca, Eleonora Cassano, Reina Reech, el ex coach de Showmatch Gustavo Carrizo, la reconocida coreógrafa Analía González, Nadia Espíndola, Mariana Massera y Michelle Barber.

Tan solo dos décimas distanció a la agrupación local de la academia cordobesa Eugenia Calamita que, con 96 puntos terminó consagrándose como la gran ganadora.

“Nosotros competimos en la categoría mayores-Danza libre y nos llevamos la medalla de oro. La verdad es que fue una experiencia hermosa, con días muy intensos de mucho trabajo, todo a pulmón”, contó la directora de la agrupación Malena Montoya.

La profesora de baile precisó que Que sea sur presentó una coreografía de su autoría llamada “Ritual”, que tiene un gran componente de danza contemporánea con tintes folclóricos. “El año pasado competimos con siete integrantes y pasamos a la final. Este año se renovó el grupo y fue increíble la repercusión que tuvimos allá, cómo nos aplaudía la gente, aún siendo de otras compañías”, destacó.

que-sea-sur-02.jpg

De cara al futuro, la bailarina ya piensa en producir una obra con música original que interpretarán los integrantes de su compañía.

El certamen “Danza tu Danza” tiene entre sus objetivos descubrir nuevos talentos y posibilitar a través de becas de estudio, un intercambio cultural que permita mejorar tanto a bailarines como maestros las posibilidades de estudio y trabajo, generando la evolución técnica a aquellos que practican la danza con sincera vocación.

El premio mayor de la competencia es un viaje a Nueva York para 10 personas con una beca de estudio en Broadway.

que-sea-sur-03.jpg



Trayectoria

Malena Montoya se abrió paso con la danza desde muy chiquita de la mano de su madre, María Jorgelina López Osornio, que es profesora de danzas clásicas y españolas en Centenario.



“Después de recibirme de profesora de danzas clásicas y españolas estudié teatro musical con Claudia Lavalle, me recibí de Intérprete de comedia Musical y me perfeccioné en Estados Unidos”, detalló la creadora y directora de Que sea sur.



En cuanto a cómo surgió la compañía señaló: “Todo empezó con un grupo de alumnos que yo tenía que, también íbamos a presentarnos en un certamen local. Que sea Sur no es una escuela, es una compañía con artistas profesionales entre 18 y 33 años que se han perfeccionado y que pasaron por una audición. Por eso se nota que hay calidad”, añadió en relación a su equipo conformado por Franco Micolich, Matias Garrido, Luciana Muñoz, Aldana Damm, Ayelen Cazenave, Camila Calabro, Romina Salazar, Carla Ramirez, Milagros Garnero, Maria luján Castagna, Fernando Lombardo, Fabian Freyre y Gastón Muñoz.