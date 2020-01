Pablo Ventura, el remero de 21 años que había sido involucrado por los 10 rugbiers en el asesinato de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell, habló luego de ser liberado en el marco de la investigación que sigue la Justicia. "Todavía no caigo, estoy apoyándome en mi familia, en mis amigos; quiero tratar de volver de a poco a la normalidad”, expresó.“Ahora ya me siento mejor, estoy más tranquilo", agregó frente al as cámaras de televisión.