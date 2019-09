Dado su trabajo, en sus redes se pueden ver coloridas fotos junto a personalidades del espectáculo como los músicos Leo García y Juliana Gattas, una de las voces del dúo Miranda!, o haciendo extravagantes trabajos de maquillaje artístico.

Entre los rostros de las variadas figuras que maquilló están la filosofa Esther Díaz, la música Loló Gasparini, la DJ Romina Cohn, el actor Felipe Colombo y Dalma Maradona, aunque sus clientes no son sólo los que salen en TV, radio o tapas de revistas.

Entre otras cosas, De la Fuente explicó que Pimentel le hacía soportar un "juego de violencia sexual" con el que ella no estaba de acuerdo en absoluto.

"Me agarraba de las manos, me tiraba para atrás los brazos, como en un gesto de reducirme. Faltaba que me ponga las esposas. Nunca lo interpreté como un juego. ¡Era mi jefe! Lo que hacía era incitar a un juego de violencia sexual, totalmente fuera de lugar. Yo me quedaba paralizada y me intentaba soltar. Me agarraba, me pellizcaba de la cintura, me abrazaba y me apoyaba. Noté que era cada vez más intenso, entonces me puse en alerta, y me dije: esto va a ser peor", relató.

A raíz de los acosos constates, y pese a que el Ministerio de Cultura inició un sumario para que comenzara una investigación interna, a Pimentel nunca lo separaron del cargo, por lo que ella dejó de asistir a su trabajo. Sin embargo, a los pocos días recibió una cédula firmada por su acosador en el que le informaban que había sido desvinculada por las reiteradas ausencias.

Ahí sí, Anahí decidió llevar su caso a la Justicia y denunció a Pimentel por "maltrato físico" y "acoso sexual en lugares privados de acceso público", todo agravado por su condición de funcionario público. La denuncia quedó asentada en la Fiscalía N° 16 especializada en violencia de género a cargo de Claudia Barcia.

