Wahlberg, de 46 años, ganó 68 millones de dólares (58 millones de euros) en los últimos 12 meses, según la publicación.

El actor comenzó su carrera en los años 90 como cantante en el grupo de rap Marky Mark y como modelo de ropa interior para Calvin Klein. Después actuó en películas de Hollywood como The Departed, Max Payne, Ted y más recientemente en Transformers: The Last Knight.

Por su parte, Johnson, conocido también como "La Roca", ganó 65 millones de dólares y Diesel 54,5 millones, según los cálculos de Forbes, que se basa en los ingresos en taquilla, estimaciones del sector y entrevistas con agentes y abogados.

La actriz mejor paga es la ganadora del Oscar Emma Stone (La La Land), que habría ganado unos 26 millones de dólares, menos de la mitad que Wahlberg.