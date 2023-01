Quién es el delantero que podría cerrar Boca en las próximas horas

Boca se juega sus últimas fichas antes del cierre del mercado de pases . Tras derrotar por 1-0 a Atlético Tucumán en el inicio de la Liga Profesional de Fútbol, el Consejo de Fútbol intentará fichar un delantero del extranjero para para que pelee el puesto con Darío Benedetto, Luis Vázquez y Nicolás Orsini , quienes no atraviesan su mejor momento.

La Bestia, quien tuvo un muy buen paso por el Halcón de Varela, no está teniendo mucha continuidad en el equipo brasileño y estaría considerando seriamente llegar a Boca para no perder ritmo y, por qué no, quedarse con la titularidad. Informan que los directivos del conjunto paulista también ven con buenos ojos la oferta del Xeneize.