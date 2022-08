Quién es el nene de 12 años que Cris Morena eligió para su novela

“Dicen que me parezco a Luis Miguel, cuando él era chiquito. Mi sueño es viajar por el mundo y que la gente cante mi música, porque estoy componiendo”, comentó el chico en una entrevista de hace unos meses para Primicias Ya.

Luciano Crainer y un talento único.mp4 Luciano Crainer y un talento único

Y, de hecho, hasta tiene una canción escrita e interpretada por él mismo: Mi mundo. "La canción habla de la naturaleza. Lo compuse en una tarde sentado en el balcón de mi casa”, contó en esa nota mencionada en el párrafo anterior.

Junto con ello, es un influencer más que respetado en las redes sociales y cuenta con 30 mil seguidores en Instagram, que lo apoyan y siguen mientras él sube sus diferentes actuaciones en Buenos Aires.

morena dos.webp

"Cuando los sueños comienzan a hacerse realidad. Cuando las ilusiones se vuelven posibles. Cuando la esperanza es ese confiar en lo que llega. Que momento tan mágico y especial que viví en @serotromundo junto a @bycrismorena", contó cuando reflejó lo que vivió en la fábrica de talentos de Cris Morena.

Quien no tiene un buen recuerdo de Cris Morena, por otro lado, es Lali Espósito. En díalogo con el sitio digital "Yasss", ella consideró que "sin dudas, hoy se habla de otras historias sobre las mujeres. Hay otros cuerpos en pantalla, hemos avanzado en algunas cuestiones, como debe ser, y parecía que era algo imposible. Yo vengo de trabajar en el mundo de Cris Morena, que es lo más estético que existe, donde son todos bonitos... Sin dudas, conozco, he tocado esa tecla, como he tocado otras teclas de adulta".