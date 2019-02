¿Quién es el nuevo chongo de Pampita?

“Anoche, Pampita fue a ver #GreenBook con un amigo motoquero”, escribió Ángel de Brito, quien compartió dos fotos de la parejita en su cuenta de Twitter.

Connie ansaldi se hizo eco del posteo del periodista y añadió: "Yo lo conozco. Es un amor. Bien por ella".

Embed Yo lo conozco. Es un amor. Bien por ella. https://t.co/dgKCvFKpAI — (@connieansaldi) 26 de febrero de 2019 <(center>

Horas más tarde, el portal Telebajocero precisó que la nueva conquista de la modelo "es un hombre de alrededor de 40 años, empresario, separado y con una hija de 10 años, con quién la modelo comenzó relacionarse vía WhatsApp".

"El entono de Ardohain cuenta que hace unos días, el empresario se animó a más y la invitó a salir, pero Pampita se negó porque está pasando unos días en Miami", precisó el artículo del portal de chimentos.

Y agregó: "Lo que Pampita no sabía es que el empresario no dudo y se tomó un avión rumbo a Miami, para poder concretar el encuentro, a partir de ese momento comenzaron una relación que ya lleva un mes. Obviamente Pampita no blanqueó la situación, y muy pocos en su circuito más íntimo conocen a este hombre, que con este gesto conquistó a la modelo".

