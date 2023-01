Quién es el participante que ingresó a El hotel de los famosos para reemplazar a Charlotte Caniggia

¿Y quién fue la persona que debió reemplazar a Charlotte Caniggia ?, no fue otra que Flor Ventura. La conductora y modelo ingresó al hotel y desde el minuto 0 se mostró ilusionada con el reality, pero claro, dándole prioridad a caerle bien a sus compañeros, que ya tenían armada una dinámica de grupo propia de la convivencia que venían llevando hace un tiempo.

“Quiero que me cuenten todo”, dijo emocionada al ingresar, luego agregó: “Estoy lista para jugar, estoy lista para darlo todo”. La modelo aseguró que está con muchas ganar de ser la ganadora del reality, aunque admitió que temía la reacción de sus nuevos compañeros al verla ingresar al programa.

“Sinceramente, tenía un poco de vértigo por cuál iba a ser la bienvenida, digamos, con la que me recibieran los chicos. Y la verdad es que tanto los chicos como las chicas todos recontra buena onda”, admitió.

Debido a que el programa ya fue grabado, ya era sabido que Charlotte Caniggia había salido del reality, por lo que no fue una sorpresa para el público el anuncio de la mediática. Lo que si no se sabía eran las razones que la habían llevado a despedirse.

Flor Ventura Hotel portada.jpg

“Los voy a abandonar, chicos. No me extrañen”, contó Charlotte Caniggia a sus compañeros antes de agregar: “Me quiero ir del hotel porque es muy difícil y hay muchas tareas. A mí me tocó estar en el staff dos veces. Es triste porque conocí gente súper linda que los llevo en mi corazón”.

“Hay muchas actividades en el día y por la tele no parecía tan duro. Cuando venís acá, es distinto; es mucho más difícil”, cerró en su despedida.