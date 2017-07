Quién es Geller, la nueva promesa del tenis criollo

Este certamen lo jugaron en su momento Guillermo Coria y David Nalbandian (cayeron en semifinales en 1999), María Salerni en el 2000 (hasta ahora la única argentina campeona sobre césped) y, más cercano en el tiempo, Facundo Argüello, que también quedó a un paso de la final en 2010. Geller se metió en la final tras haber superado en semifinales al francés Corentin Moutet por 1-6, 6-3 y 6-3.

El juvenil argentino comenzó a jugar al tenis en el coqueto Mayling Country Club de Pilar y su mayor logro hasta esta semana en Londres fue cuando a los 14 años conquistó el tradicional torneo Orange Bowl, en los Estados Unidos.

Geller llegó a Gran Bretaña sin haber jugado jamás sobre césped y, previo a Wimbledon, ensayó para adaptarse a la superficie en el torneo de Roehampton, que sorpresivamente conquistó, algo que lo fortaleció en lo anímico.

Ahora, el argentino intentará escribir su propia página en Wimbledon, ya que de ganar será el segundo en lograrlo a lo largo de la historia, aunque también podría ser el tercero si Gustavo “Lobito” Fernández se adjudica la final en tenis adaptado sobre silla de ruedas que se jugará también a las 7:30 (ver aparte).

Con 18 años, su situación es muy especial porque luego de participar en este certamen viajará a los Estados Unidos, se entrenará un tiempo en la academia de IMG en Bradenton y empezará una carrera universitaria en Stanford (Palo Alto), donde estudió, entre otros, Kevin Systrom, el creador de la red social Instagram. Allí cursará la carrera de Ciencias Económicas, la prioridad que le marcaron sus padres, Guido y Verónica, que si bien siempre apoyaron a su hijo, el estudio es su prioridad.

“Teniendo un título universitario me servirá de colchón por si no me va bien en el tenis. Será como un seguro. Sé que en la Argentina no es muy común y mucha gente que no conoce el sistema no sabe que cada vez está más difícil meterse en el tour. Encima, en la región hay pocos torneos. En los Futures no ganás plata; al contrario, perdés”, contó Geller al diario La Nación.

“Estoy muy contento. Le quiero dedicar este triunfo a mi abuelo, que era mi fan Nº 1”.

5 Los argentinos finalistas en Wimbledon

Además de Galler y Gustavo Fernández en tenis adaptado, ya fueron finalistas en Wimbledon Gabriela Sabatini en 1991 y David Nalbandian en 2002, en mayores, y en juniors la rafaelina María Emilia Salerni en 2000, única campeona.

Federer busca la octava maravilla

Desde las 10 por ESPN

Roger Federer, con una colección de 18 torneos de Grand Slam, siete de ellos en Wimbledon, se medirá hoy con el croata Marin Cilic, campeón del US Open en 2014, en la final del torneo más importante del circuito que se juega sobre el césped del coqueto All England Club, en Londres, y en la que intentará agrandar aún más su leyenda con la obtención de la octava corona. Federer, ex líder del planeta tenis y actualmente ubicado en el quinto puesto del ranking mundial de la ATP, se medirá con Cilic, sexto del escalafón masculino. El crack jugará su undécima final de Wimbledon, donde se coronó por última vez en 2012.

El Lobito, por el título

El cordobés Gustavo Fernández, número uno del ranking mundial de tenis adaptado, jugará mañana la final del torneo de Wimbledon, tercer Grand Slam del año que se disputa sobre césped, contra el sueco Stefan Olsson. El Lobito Fernández, de 23 años, buscará ante Olsson (desde las 7:30, hora argentina) su primer título en individuales en el tradicional complejo All England de Londres, después de haber conquistado el trofeo en Wimbledon 2015 en la categoría de dobles masculino sobre silla de ruedas. Será su tercera final del año en los torneos grandes: esta temporada se consagró campeón del Abierto de Australia y cayó en la final de Roland Garros.