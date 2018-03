¿Quién es la argentina que conquistó a Luismi?

Luego de dar un show en Monterrey, el Rey Sol fue hasta su hotel para refrescarse y, tras permanecer apenas media hora, se trasladó en un convoy hasta el restaurante La Catarina, cerrado especialmente para él y su comitiva. Tras disfrutar de la cena, Luismi y Paula salieron tomados de la mano y, antes de subirse a una de las camionetas fueron retratados por los paparazzi.

LUIS-MIGUEL-2.jpg Foto: Grosby Group

LUIS-MIGUEL-1.jpg Foto: Grosby Group

Peralta, que ganó un concurso de belleza en 2004 en la localidad bonarense de Adrogué, donde nació la joven, se sumó al equipo de la estrella mexicana en 2014, cuando fue convocada para una suplencia durante la gira que el cantante realizaba por el país.

Sobre como comenzó el primer acercamiento al Rey Sol recordó: "En noviembre del 2014 fui a verlo al Estadio GEBA. Estaba en la fila 17, justo al lado del pasillo que conecta al centro del escenario. Estaba saltando y bailando hasta que me topé con una persona de seguridad. Me pidieron el ticket y me pasaron a primera fila".

"Luis Miguel es una persona como cualquier otra. Es muy sencillo y trabajador. En el escenario crea un clima muy lindo en el que es muy cómodo trabajar. Siempre con una sonrisa y buena predisposición. Hace bromas y habla con todos", contó Paula a principios de mes en diálogo con Caras. Si hay algo malo, es que es demasiado perfeccionista, no puede haber nada fuera de lugar", agregó la joven.

No es la primera vez que Luis Miguel sale con una mujer argentina. En 2012, Sandra Villaruel, ex gatita de Porcel, confesó que tuvo una historia con el popular artista hace tiempo. Por su parte, Luciana Salazar, fue tildada como la tercera en discordia del divorcio entre el cantante y la mexicana Araceli Arámbula, aseguró hace un par de años que Luismi fue uno de los mejores amantes de su vida, aunque luego se tiró para atrás y tildó al mexicano de "eyaculador precoz".

La vedette Andrea Estevez rompió el silencio a principios de 2011 cuando afirmó que Luismi le rompió el corazón, mientras que la conejita de Playboy, Estefanía Colombo, también contó que tuvo un acercamiento con él.

Sofía Zamolo también se suma a la lista de romances no confirmados, así como Sabrina Sabrok y Lucila Polak, la actual pareja de Al Pacino.