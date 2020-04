El episodio ocurrió el martes en la madrugada cuando Agustina grabó un video para dar cuenta de su experiencia. “Voy en un taxi y me detuvieron en el puente Pueyrredón. Me pidieron papeles que no tenía, sólo el DNI tenía, y me escoltaron hasta cerca de mi casa de pedo porque el policía se desvió. Me volví a subir al taxi, sólo que ahora vamos a pasar el control pero metida en el baúl,o sea, Cristian mirá lo que hago por vos”, exclamó.

MPF CABA on Twitter ⚠️El Cuerpo de Investigaciones Judiciales comenzó un rastrillaje que culminó con el hallazgo en su domicilio en Avellaneda.



El CIJ solicitó colaboración de la @PBA_policia para notificarla del sumario y se pidió apoyo a la @policiaciudad para localizarla en el domicilio porteño. pic.twitter.com/zJFxuoZ8ZQ — MPF CABA (@MPFCABA) April 9, 2020

El Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) comenzó un rastrillaje que culminó con el hallazgo en su domicilio en Avellaneda al tiempo que solicitó colaboración de la Policía para notificarla del sumario.

