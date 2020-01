Villa San Carlos Femenino on Twitter #Primera ⚽ | En el primer día de pretemporada, las futbolistas Ludmila Angeli y Mara Gómez fueron presentadas con el plantel y entrenaron a la par del grupo. #SomosVillaSanCarlos#VSCFem pic.twitter.com/4GhONtj9EU — Villa San Carlos Femenino (@vscffem) January 7, 2020

La gestión del también Presidente del Club Barracas Central fue la misma que el año pasado profesionalizó al fútbol femenino, en donde decretó 8 contratos de base para cada club. En aquel entonces, el dirigente aseguró: "Hemos asumido un compromiso y lo vamos a llevar adelante. Ojalá sigamos creciendo y no solamente en lo profesional sino en lo deportivo".

En este caso, Ley Nacional Nº 26.743 estableció en 2012 el derecho a la identidad de género de las personas, ahora quien tiene la decisión de aceptar o rechazar esta acción está en Viamonte 1366 -sede de AFA en el centro porteño-.

Esta historia es una de las tantas que representa la discriminación actual que sufren las personas que quieren cambiar su género. A pesar de que la ley los y las ampara, la sociedad aún no logra su integración y esto llevó a que Mara Gómez, a los 15 años, estuviera cerca del suicidio: “Mi idea, en ese momento, era llegar a la avenida y matarme abajo de cualquier vehículo que pasara. Fue mi vecina Adriana, que hoy es una gran amiga, quien me agarró, se sentó conmigo, y me rescató ese día”, le contó a la periodista Malva Marani.

La bicampeona con el club Las Malvinas en la Liga Amateur Platense encontró en el fútbol una salida y un reconocimiento de sus compañeras, quienes “siempre la aceptaron” y entendió al fútbol como "una descarga emocional y un ámbito de diversión”.

La importancia de los potreros hizo que Mara Gómez se cruce con su salvación: el deporte. Frente a su casa construyeron una cancha donde varias mujeres se reunían y allí comenzó: “Yo no sabía mucho de fútbol, lo que sabemos todos. Acepté jugar, me cagaba de risa, era muy mala, pateaba para cualquier lado”.

El entrenamiento, entre la diversión y la inclusión, hizo que encuentre sus habilidades: “Tengo un montón de goles, pero no quiere decir que haga piruetas, ja. Soy malísima haciendo eso. Siento que tengo un poquito de todo como delantera. Y me gusta mucho enganchar”.

Ahora, Mara Gómez podrá ingresar el 15 de marzo en la historia del fútbol argentino, aunque sigue luchando con la baja esperanza de vida que tiene las personas trans en nuestro país, que oscila entre los 30 y 40 años.

