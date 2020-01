“Este amor de Santi nació cuando Boca perdió la final en Madrid y vio la humildad del técnico de River saludando y declarando”, contó su madre con un tono de gracia, mientras desarrolló la división de su familia: “En casa mi hija y yo somos millonarias, y Santi, mi padre y mi hermana son bosteros”.

Yolanda Linares describió que la final de la Copa Libertadores 2018 la vieron los cinco en la casa, en donde solo dos festejaron y Santiago, aunque estaba triste, vio en Gallardo un “sentimiento entrañable”.

A partir de ese día, él siente empatía con el técnico y cuando se enteró que su madre y su tía iban a ver al plantel, se sumó. “No se lo quería perder”, declaró su Yolanda, que cuando lo vio con su camiseta de Boca yendo al Hotel, lo retó: “¡Sacate esa camiseta por favor!”.

Santiago no le hizo caso y fue con la camiseta azul y oro esperando cruzarse a Gallardo, pero no hubo suerte. En el primer día no lo logró, aunque empezó a circular un video en las redes sociales con un pedido claro: “Que Gallardo la firme la camiseta de Boca”.

Ahora queda esperar si los mensajes llegan para dentro de la concentración y si Gallardo está dispuesto a hacerlo. Lo que está claro es que Santiago seguirá insistiendo para obtener la firma en su remera y continuará -desde su criticable inocencia- alimentando su deseo: “Lo quiero como técnico de Boca”.

