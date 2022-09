Quién es la influencer que le robó el lugar a Valdés de la vida de Marcelo Tinelli: "Ya comen juntos"

Desde que anunció su separación con Guillermina Valdés , no se supo mucho sobre la vida amorosa de Marcelo Tinelli , quién pareció refugiarse en sus hijos y en su primo el Tirri , con quién vive actualmente en el mismo departamento. Y aunque ha protagonizado algunas salidas hasta con el propio L-Gante , la realidad es que parece que el conductor está llevando una vida más que tranquila en lo que respecta a la faceta amorosa.

Sin embargo, después fue otro el nombre que apareció, uno más inesperado. Se trata de Momi Giardina , una de las ex bailarina de ShowMatch quién se alejó hace un tiempo del programa para hacer su propio unipersonal de humor, llamado “Cualquier cosa te llamamos”.

Se supo que el propio Marcelo almorzó con ella acompañado de su primo y de Cande Tinelli, su hija, por lo que muchos aseguran que la bailarina está en una relación con el conductor.

Lo curioso es que un tiempo atrás, Giardina había estado como invitada de “Nadie dice nada”, el stream radial de Nico Occhiato y había contado que el propio conductor la había bloqueado de su celular.

Marcelo Tinelli nueva novia 2.jpg

En ese entonces, ante la pregunta de quién era la persona más famosa que tenía agendada en su celular la bailarina había contestado: “Yo creo que Marcelo Tinelli, Adrián Suar, Guillermo Francella…”. Sin embargo, luego se dio cuenta de un detalle: “Igual Marcelo me bloqueó, no me aparece la foto”.

Al cotejar si era el mismo número que tenía Occhiato agendado, y ver que a él si le aparecía la foto, volvió a insistir: “¡Ves! A mi me bloqueó”.

“Marcelo Tinelli me bloqueó. Quince años laburé, es raro. No le hice nada. Está bien, yo también me hubiese bloqueado”, agregó la bailarina con humor. Quién luego leyó el último mensaje que le había enviado.

“Es un mensaje de agradecimiento porque mi hija formaba parte de un programa de LaFlia y me emocionaba que ella también forme parte”, contó antes de agregar: “A él no le emocionó se ve, porque me bloqueó”.

“Le pongo: ‘Hola Marce, ¿Cómo estás? Acá Romi. En primer lugar quiero decirte gracias por la oportunidad que le dieron a mi hija, ella está feliz y me emociona que forme parte de LaFlia. Un lugar que me formó y me llenó de amigos”, cerró.