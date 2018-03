¿Quiénes son los 11 argentinos en el ranking de millonarios de Forbes?

Los 11 argentinos más poderosos según Forbes

Bulgheroni del grupo Bridas quedó en el puesto 791 con u$s 3000 millones, seguido por Eduardo Eurnekian de Corporación América en el puesto 887 con u$s 2700 millones, Gregorio Perez Companc en el puesto 1339 con u$s 1800 millones.

El empresario farmacéutico Alberto Roemmers está en el puesto 1339 con u$s 1800 millones, Marcos Galperin en el 1477 con u$s 1600 millones, Jorge Horacio Brito en el 1756 con u$s 1300 millones, Eduardo Costantini en el 1867 con u$s 1200 millones, Delfin Jorge Ezequiel Carballo en el 1999 con u$s 1100 millones y Julio Patricio Supervielle también en el puesto 1999 u$s 1100 millones.

La lista de las 10 personas más millonarias del mundo

1. Jeff Bezos US$ 112.000 millones - Estados Unidos

2. Bill Gates US$ 90.000 millones - Estados Unidos

3. Warren Buffett US$ 84.000 millones - Estados Unidos

4. Bernard Arnault US$ 72.200 millones - Francia

5. Mark Zuckerberg US$ 71.000 millones - Estados Unidos

6. Amancio Ortega US$ 70.000 millones - España

7. Carlos Slim US$ 67.100 millones - México

8. Charles Koch US$ 60.000 millones - Estados Unidos

8. David Koch US$ 60.000 millones - Estados Unidos

10. Larry Ellison US$ 58.500 millones - Estados Unidos