Quiere ser mamá pero no quiere boda

“No sé si nos casaremos. Hablan porque les encantaría que pase”, reveló primero, cuando se la consultó por una posible unión con Pico Mónaco. Y luego vino la gran noticia: “Yo voy a ser mamá de nuevo, seguro”.

La modelo de 39 años explicó que le encantan los niños y además su pareja aún joven. “Estoy con una pareja joven que no tiene hijos. Además, me encanta tener hijos, estar embarazada, los chicos. Sé que va a pasar, no sé cuándo, por los compromisos, y Pico al ser joven no tiene la ansiedad de que sea ya”.

Pampita ya tuvo cuatro hijos fruto de su relación con su ex, Benjamín Vicuña. Pampita ya tuvo cuatro hijos fruto de su relación con su ex, Benjamín Vicuña.

El ex tenista por el momento sigue integrándose a la familia de su novia, que está compuesta Bautista, Beltrán y Benicio: “Todo el proceso fue cuidadoso para incluirlo en mi casa con los chicos. Hay que darles el tiempo para que ellos vayan abriendo las puertas de a poco”, contó Pampita sobre la relación.

Por otro lado, cuando le preguntaron sobre la China Suárez y Benjamín Vicuña (su ex), la ahora actriz fue contundente: “Es un tema con el que prefiero tener cuidado, que no expongo. Yo por lo menos tengo la conciencia tranquila y no me detengo en lo que hacen los demás, no reviso lo que hacen, y gracias a Dios tengo mucho contenido propio”.

LEÉ MÁS

Desearás, el thriller erótico calienta la gran pantalla nacional

"Yo nunca tuve ningún prejuicio, ni con mi sexualidad"