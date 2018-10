"Quiero hacer algo distinto"

A días de saltar a la fama con su interpretación de “Listen”, de Beyonce, la cantante habló con LM Neuquén de cómo está viviendo este momento, sus gustos y proyectos y el vínculo con el público local.

Por más cansado que estés, lo que queda en la memoria son los momentos felices vividos”, dijo Camila Canziani, cantante y participante de La Voz Argentina

Camila Canziani haloaudiovisuales. @haloaudiovisuales

¿Cómo fue el antes y el después de la emisión de la gala?

No lo esperaba. Estoy contenta y atónita. Después de la audición festejamos, pero no tomaba dimensión del asunto. Y cuando pasaron la audición al aire explotó todo, fue increíble la cantidad de llamados y mensajes. Tengo 30 mil mensajes en Instagram, miles de notificaciones, solicitudes de amistad en Facebook. Los voy a responder uno a uno de a poco. No pensé que iba a tener tanto alcance. En el subte me reconocen, me piden fotos y autógrafos, me felicitan. No considero que la fama sea eso a lo que uno aspira a llegar, sino más bien la trayectoria y el aprender de todo lo que se presente en la vida. Intento sacar lo mejor de cada momento y apreciar todo el amor que me hacen llegar.

¿Cómo te sentiste durante la audición?

Verme me sirvió para aprender de mis errores y valorar cosas buenas que me di cuenta que puedo hacer y que antes no veía. Cuando canté dejé que fluyera y disfruté, pero cuando terminé por dentro me estaba matando diciendo ‘desafiné acá, cómo voy a hacer eso’. Mientras los jurados me daban las devoluciones tenía una pelea interna, estaba indignada conmigo misma aunque me decía ‘listo flaca, ya está, no vas a lograr nada con enojarte con vos misma’. Soy muy autocrítica.

¿Por qué elegiste el equipo de Axel?

Por una cuestión de carisma y de talento musical. Tiene mucha experiencia, toca muchos instrumentos, por lo cual me identifiqué. Si bien yo me especialicé en piano, toco de oído batería, flauta, guitarra, bajo, ukelele, violín.

Y si bien no me identifico con el género que hace, se acerca más a lo que yo aspiro.

Justamente, ¿cómo te proyectás?

No lo tengo muy claro todavía, pero sé que quiero hacer algo distinto. Quiero dejar una huella y hacer que se valoren más otros géneros de los que se suelen escuchar, como el jazz, el gospel, la música más compleja. El jazz es improvisación pura, es efímero como la vida y es lindo surfear la ola y ver qué cosas van pasando. De hecho, fue un poco lo que hice en la audición, ya que me habían marcado que cante de una forma y yo canté como quise, no hice caso. Espero que no me juegue en contra, pero es algo que me caracteriza, romper con lo que la sociedad pretende como el mundo del consumismo. Como artista busco expresarme, dar un mensaje que identifique e inspire a la gente para que cumpla sus sueños y sea feliz haciendo lo que ama con toda la pasión del mundo y esfuerzo. Me gustaría mostrar que la música es más que un producto. La música es un arte profundo visceral, no debería ser un negocio o un producto que se vende como plástico.

Dúo entrañable. Camila de pequeña junto a su abuelo Líbero. haloaudiovisuales. @haloaudiovisuales

¿Por qué quisiste estar en La Voz?

En una de las primeras ediciones del programa, yo tenía 12 años o un poco más, lo veía y decía ‘quiero está ahí y ganarlo’. Y este año salí de cursar y algo me decía en mi interior que fuera. Y como escucho mucho a mi corazón, a las seis de la tarde me sumé a la fila -eran cinco cuadras de cola- y empecé la audición muy tarde. Pasó el tiempo y me llamaron, fue un regalo. En ese momento recordé a mi nono y a toda mi familia que siempre me apoyó en mis locuras. Gracias a ellos , mis amigos, profesores, a todo Neuquén, que me está haciendo el aguante y me tira tanta buena onda. Es un honor representar a mi querido Neuquén y tengo ganas de ir pronto. Espero que la gente se cope y realizar varios show en el Alto Valle y la Patagonia.

¿Hiciste presentaciones en la región?

Pocas, tuve muestras de piano en las que cantaba en el Español de Cinco Saltos, en el Círculo italiano de Neuquén y Cinco Saltos, en la Asociación Española. Acá en Buenos Aires es donde comencé a hacerlo profesionalmente.

¿Quiénes son tus referentes a nivel artístico?

Hay muchos grandes que admiro como Freddie Mercury, Aretha Franklin, Ella Fitzgerald, Louis Armstrong, Charly García, Pedro Aznar, Spinetta, Cerati, Abel Pintos, Pipi Piazzolla. Es increíble el nivel de música que tenemos en el país. También me gustan figuras destacadas de Broadway como Cynthia Erivo. Son innumerables.

¿Cómo es tu vida actual?

Es mentira que el artista es un vago, suelo estar exigida. Curso todos los días de las 7:45 a las 12 y de ahí hasta las 18 tengo ensayos para un montón de obras que vamos a estrenar en forma cooperativa en noviembre. Luego curso hasta las 22. Los fines de semana ensayo desde las 8 hasta 18. También grabo videos en casa, hago las cosas de mi casa, trato de ver a amigos, a mi novio y en el medio me preparo para las batallas de La Voz, hago entrevistas.

Hace un año Camila atravesó un duro momento tras golpearse la cabeza con una viga. Estuvo internada 10 días y durante meses tuvo que hacer reposo sin poder dedicarse a lo que más ama. “Fue un mal trago. Gracias a Dios y al apoyo de todas las personas que estuvieron sin importar la distancia, pude superarlo. Ahí es cuando te planteás la vida, el entender que hoy estoy y mañana no sé, que todo lo que nos enseñan de chiquitos a reprimir es un concepto al pedo y que hay que valorar las cosas simples”, dijo.