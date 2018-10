“Quiero que de mí haga una chica desconocida”, aseguró la conductora en una nota exclusiva para un medio. “Me gustaría que ese papel lo interpretara alguien nuevo, como sucedió con la película El ángel. Eso fue fabuloso: los Ortega (Luis y Sebastián) encontraron en Toto Ferro al personaje perfecto para hacer de (Carlos Eduardo) Robledo Puch”, le dijo Susana a Clarín.

Aflojó: “Yo no quería mucho, pero Gustavo insistió, con sus buenos argumentos, y me convenció”.

El martes por la noche Yankelevich se encargó de enviar un comunicado a diferentes medios para informar la noticias sobre la serie. “Tengo una vida grossa. Puedo decir tranquilamente que he vivido diez vidas en una”, dijo Su. “Llegado el momento, me tendré que sentar con los autores y ver desde qué lado se aplica (la historia). Porque tampoco tiene que ser una aburrida, pero no sé bien qué puede interesar de mí”, agregó.