Quino es pro Mafalda

“Se han difundido imágenes de Mafalda con el pañuelo azul que simboliza la oposición a la ley de interrupción voluntaria del embarazo. No la he autorizado, no refleja mi posición y solicito sea removida. Siempre he acompañado las causas de derechos humanos en general, y la de los derechos humanos de las mujeres en particular, a quienes les deseo suerte en sus reivindicaciones”, señaló Quino en un comunicado oficial, difundido por Ediciones de la Flor en su página de Facebook.

Pese a que el dibujante no quiso manifestarse a favor del proyecto que está siendo debatido en el Senado, su sobrino comentó: “Él es así, no le gusta colocarse de un lado o del otro, pero quien lo conoce sabe lo que Quino piensa. Habla de los grandes temas, va al hueso de las cosas, pero escapa a los asuntos de la coyuntura”.

En tanto, en las cuentas oficiales de Twitter y Facebook de Mafalda también salieron a cruzar los polémicos dibujos: “Quino no se manifestó a favor ni en contra de la legalización del aborto”, se lee en un mensaje publicado este jueves.

El 8 de agosto será la votación por la despenalización del aborto en el Senado, y si se aprueba en esta cámara, el proyecto deberá pasar por sanción presidencial para ser aprobado y convertirse en ley. En caso de que el Senado haga cambios en el articulado, el proyecto tendría que volver a la Cámara de Diputados. Y si lo rechazan, se archiva y será necesario volver a empezar el proceso en 2019.