Randazzo acompañará a Cristina si ella llega a derrotarlo en las PASO

Más allá de esta postura en caso de derrota, Fernández dijo: “Estamos seguros de que nos va a ir muy bien”. Fernández consideró además que “las PASO no son un acto de ruptura”, sino que “son una competencia dentro de un espacio político y el que gana pone la mayoría y el que pierde pone una minoría”.

El ex funcionario sostuvo que cuando la ex mandataria habló de la necesidad de construir “la unidad” del peronismo, se refería a “una lista de unidad que resulte de un acuerdo de dirigentes”. Las nuevas declaraciones del ex funcionario kirchnerista se dieron apenas un día después de que el propio Fernández elevara críticas hacia la ex presidenta por no querer que el candidato del Frente para la Victoria en las elecciones de 2015 se eligiera en las PASO. En ese sentido, dijo que la ex mandataria es la culpable de que esos comicios se perdieran, porque “fue ella quien eligió los candidatos a vice y a gobernador de Buenos Aires”.

“Cristina resolvió que no hubiera PASO y resolvió encumbrarlo como candidato a presidente a Scioli”. Alberto Fernández. Calificó de desplante lo que le hizo CFK a Randazzo.