Randazzo no irá a la reunión del PJ para hablar de la unidad

“¿Nos invitaron por radio?”, ironizaron desde el círculo íntimo de Randazzo sobre la invitación que realizó el presidente del PJ bonaerense, Fernando Espinoza. “No tenemos ninguna invitación para asistir a una reunión del PJ. Florencio no va a ir”, dijeron fuentes cercanas al ex ministro del Interior, quienes negaron que Espinoza se haya comunicado para hacer la invitación. A la negativa de Randazzo se sumaron las de los intendentes Juan Zabaleta (Hurlingham) y Gabriel Katopodis (San Martín), que no participarán de la reunión de la comisión de acción política, a pesar de que Zabaleta es uno de los representantes de la primera sección electoral bonaerense en ese cuerpo. Tampoco irá el ex presidente de la Cámara de Diputados Julián Domínguez, pese a que Espinoza había dicho que sí asistiría.