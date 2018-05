Rara suspensión de Petro-Unión y no hay cruces

Por eso, todavía no están determinados los cruces de cuartos de final que se disputarán este fin de semana.

La particular suspensión se dio en el entretiempo cuando Petrolero ganaba por 1 a 0 gracias al gol de Matías Almendra. En ese momento el jefe del operativo policial le comunicó al árbitro Luis Biffis que no estaban dadas las garantías para continuar el partido, si bien no había habido hechos de violencia.

El 30 de Septiembre presentaba un gran marco de público local y también un buen número de hinchas del Canario que se ubicaban en la tribuna visitante.

Temiendo algún cruce de hinchadas en lo que restaba del partido, la Policía le comunicó al juez que debía suspender y este a su vez lo trasladó a los protagonistas.

Ambos clubes se mostraron dispuestos a continuar el partido, pero debieron acatar la decisión de las autoridades.

Sin embargo, ya cuando los hinchas visitantes se habían retirado al igual que muchos locales, finalmente la policía dio luz verde para la reanudación del juego. De todas maneras ya era tarde, porque el campo de juego del Matador no cuenta con luz artificial adecuada, por lo que completar los 45 minutos restantes hubiese sido imposible. Tras una reunión entre las partes en el vestuario, finalmente se dio por suspendido el encuentro y ahora -tras el informe arbitral- la Liga deberá definir qué día de la semana se completará el encuentro.

“La Policía dijo que no estaban dadas las garantías por temor a que se crucen las hinchadas”.El juez, Luis Biffis. En declaraciones a 299 Deportes

Los clasificados

Ya hay siete clasificados para los cuartos de final, aunque aún deben determinarse los cruces ya que la ecuación cambia según este último partido. Rincón e Independiente son los grandes candidatos.

El León enfrentaría a Añelo si gana Petrolero y a Unión de Zapala si son estos los que pasan de ronda. El Rojo, por su parte, se cruzaría con Sapere si pasa el Matador y con Añelo si es que el Canario da vuelta el partido. Alianza, Unión Vecinal y Maronese son los otros que están en carrera y que esperan conocer a su rival.

Los cuartos de final se jugarán este sábado también en un único partido que se jugará en cancha del mejor posicionado en la tabla general.