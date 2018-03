Razzies 2018: Hollywood "premió" a las peores películas del año

El día llegó, y varias estrellas resultaron "vencedoras", entre ellas Tom Cruise y Mel Gibson, dos abonados a las listas de candidatos año tras año. Por supuesto que ninguna estrella se acerca a retirar su galardón ni a dar elocuentes discursos frente a este "antipremio"; Sandra Bullock y Halle Berry fueron de las pocas que, con notable sentido del humor, participaron de la ceremonia con la frente en alto.

Los Razzies, esos premios con forma de frambuesa pintado con aerosol dorado, fueron creados por John Wilson, quien suele dar explosivas y polémicas declaraciones sobre los nominados al momento de dar a conocer las listas.

El siguiente es el listado de ganadores de los Razzies 2018:

PEOR PELÍCULA

'Emoji: La película' (GANADORA)

'Transformers: El último caballero' ('Transformers: The Last Knight')

'Cincuenta sombras más oscuras'

'La momia' ('The Mummy')

'Los vigilantes de la playa' ('Baywatch')

PEOR DIRECTOR

Darren Aronofsky por 'madre!' ('mother!')

Michael Bay por 'Transformers: El último caballero'

James Foley por 'Cincuenta sombras más oscuras'

Alex Kurtzman por 'La momia'

Anthony (Tony) Leonidis por 'Emoji: La película' (GANADOR)

PEOR ACTRIZ

Dakota Johnson por 'Cincuenta sombras más oscuras'

Tyler Perry por 'Boo 2! A Madea Halloween' (GANADOR)

Katherine Heigl por 'Unforgettable (Amor, celos, locura)'

Emma Watson por 'El círculo' ('The Circle')

Jennifer Lawrence por 'madre!'

PEOR ACTOR

Tom Cruise por 'La momia' (GANADOR)

Jamie Dornan por 'Cincuenta sombras más oscuras'

Mark Whalberg por 'Dos padres por desigual' ('Daddy's Home 2') y 'Transformers: El último caballero'

Johnny Depp por 'Piratas de Caribe: La venganza de Salazar' ('Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales')

Zac Efron por 'Los vigilantes de la playa'

PEOR ACTRIZ SECUNDARIA

Kim Basinger por 'Cincuenta sombras más oscuras' (GANADORA)

Sofia Boutella por 'La momia'

Laura Haddock por 'Transformers: El último caballero'

Goldie Hawn por 'Descontroladas' ('Snatched')

Susan Sarandon por 'El gran desmadre' ('A Bad Moms Christmas')

PEOR ACTOR SECUNDARIO

Javier Bardem por 'madre!' y 'Piratas del Caribe: La venganza de Salazar'

Russell Crowe por 'La momia'

Josh Duhamel por 'Transformers: El último caballero'

Mel Gibson por 'Dos padres por desigual' (GANADOR)

Anthony Hopkins por 'Collide' y 'Transformers: El último caballero'

PEOR COMBINACIÓN EN PANTALLA

Cualquier combinación de 'Cincuenta sombras más oscuras'

Cualquier combinación de 'Transformers: El último caballero'

Cualquier combinación de 'Emoji: La película' (GANADORA)

Johnny Depp y su trillada rutina de borracho por 'Piratas del Caribe: La venganza de Salazar'

Tyler Perry y su andrajoso vestido viejo o su desgastada peluca por 'Boo! 2: A Madea Halloween'

PEOR GUIÓN

'Los vigilantes de la playa'

'Emoji: La película' (GANADORA)

'Cincuenta sombras más oscuras'

'La momia'

'Transformers: El último caballero'

PEOR REMAKE, RIP OFF O SECUELA

'Los vigilantes de la playa'

'BOO 2: A Medea Halloween'

'Cincuenta sombras más oscuras' (GANADORA)

'La momia'

'Transformers: El último caballero'