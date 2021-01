Reapareció Zulma Lobato y explicó por qué no trabaja en la TV: "Estoy en una lista negra"

En diálogo con Esteban Trebucq, y entre otras cosas, la mediática aseguró que tiene pensado volver hacer teatro en la próxima temporada. "Contenta porque posiblemente el año que viene vuelvo al teatro. Me habían dicho primero para esta temporada, pero por el tema del coronavirus Mar del Plata está funcionando con la mitad de las salas. El empresario me dijo 'mirá no podemos tener tanta gente, esto da más pérdida que ganancia, lo dejamos para el año que viene'", declaró.