Barbie Simons renunció a Hay que ver tras haber sido suspendida

Embed

"Volví y no soporté", le contó Barbie a Milagros Amondaray en una entrevista para el diario La Nación. "Estoy en un momento de mi vida en el que elijo correrme de lugares donde no me siento cómoda o bien, y después de todo lo que he trabajado, hay ciertas cosas que no negocio a esta altura de mi vida, y por eso me levanté y me fui", añadió.

barbie-simons-hay-que-ver-lam-1280x720.jpg

De acuerdo al relato de la periodista, "ciertas actitudes" de una compañera de trabajo (todo indicaría que se trata de Fernanda Iglesia) y la necesidad de estar en otro clima laboral fueron los detonantes de su renuncia. "Aguanté mucho estos dos años, pero ya era insostenible la agresión constante, y hay cosas que no tolero de un compañero ni de nadie, pero mucho menos en un ámbito de trabajo", remarcó, para luego agradecer a la producción y a los conductores por los momentos vividos y los recuerdos.

Embed

Ante la inesperada salida de Simons, De Brito deslizó que la periodista fue rápidamente sacada del grupo de WhatsApp del programa y el chimentero aseguró que la anfitriona no quiere ni un poquito a la amiga de Pampita.