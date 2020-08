Receta: albóndigas en salsa de tomate

La albóndiga o almóndiga, según la lengua popular y luego el ok de la RAE, es sin lugar a dudas, para el carnívoro, un plato majestuoso. Siempre y cuando la albóndiga sea rica, firme, tierna y sabrosa. No hay nada más decepcionante que una albóndiga sosa. Para que eso no ocurra te mostramos de cerca cómo hacer una receta casera y efectiva.