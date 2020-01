Cpampillon- cuadros Justicia por Fernando ! ✊ (Villa Gesell) Claudio Pampillon. Posted by Cpampillon- cuadros on Saturday, January 25, 2020

Llegó a Villa Gesell el 4 de enero. Está viviendo en un camping y dibuja para ganarse la vida: “Hago madonnari, un arte efímero que se centra en dibujar con tiza y carbón una pieza que dura solo un día, ya que es polvo”, explicó.

La madrugada del sábado 18, cuando mataron a Fernando, él estaba cargando su celular y tomando una cerveza en un bar a metros del boliche donde pasó. “Vi mucha gente y policías, pero le quité importancia porque lamentablemente las peleas es algo que pasa, pero me alarmé cuando una chica pasó llorando y gritando: ´lo mataron, lo mataron´”, describió el artista.

Mi idea es expresar con el arte el pedido de justicia y acompañar a la familia en este momento tan doloroso

“Al principio no me cayó la ficha, no le di dimensión como seguramente muchos de los que estábamos ahí”, dijo mientras explicó que al otro día entendió "lo frío y lo duro que fue el asesinato”. “Costó comprender la situación y creo que nos dimos cuenta todos tarde, pero reaccionamos y acá estamos pidiendo justicia”, afirmó.

El viernes 25 de este mes, un día antes de cumplir 30, Claudio Pampillón tomó ese panfleto que recibió en la marcha del día anterior, y comenzó a dibujar en el cemento. Los ciudadanos y turistas se detenían, en silencio, y quedaban “pensativos, serios y tristes”. “A algunas personas se le cayeron un par de lágrimas”, describió.

"Siento mucha impotencia", afirmó, quien tiene pensado quedarse en Gesell hasta febrero y seguir -desde su profesión- acompañando a la familia en el pedido de justicia. En su cuenta de Instagram, publicará sus trabajos.

Batallar desde el arte

Claudio Pampillón viaja por el país y cuando puede, asiste a diferentes eventos masivos, en donde a partir de su profesión, muestra su realidad. En la Ciudad de Buenos Aires estuvo en una de las tantas marchas a favor de la legalización del aborto y plasmó, con sus elementos, una imagen de lucha.

A su vez, su plan es seguir viajando y exponiendo su visión de la vida, a partir de tiza, carbón y sus expresiones.

