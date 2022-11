Reconciliadas: la hermosa fiesta de cumpleaños que Karina Jelinek le hizo a su novia

Karina Jelinek y Flor Parise.jpg

Para que los invitados se sientan cómodos y puedan disfrutar de una maravillosa tarde, se encargó de contratar un DJ, para que pueda ambientar musicalmente la fiesta. Sumado a esto, también solicitó un servicio de catering y decoró su hogar con distintas flores, tal y como le gusta a su novia.

Para estar acordes a la ocasión, la unión de la pareja es tal que hasta decidieron vestirse en forma combinada. Sucede que ambas optaron por ponerse ropa de color celeste en la parte de arriba del cuerpo y en las piernas una pollera de color blanco.

Entre los invitados a la fiesta, se encontraba Nicolás Freijo, amigo íntimo de Karina. También se hizo presente la diseñadora de moda Paz Cornú, junto a su familia.

La fiesta de Karina Jelinek.jpg

Vale recordar, que hace solo unos días surgió el rumor que indicaba que la pareja estaba atravesando una fuerte crisis. Horacio Cabak consultó sobre cómo estaban en ese momento: “La última vez que viniste habían desaparecido todas las fotos de Flor y ahora, ¿cómo estás?, ¿qué estás buscando en este momento?”.

“Nada, estoy bien, mi corazón no tiene GPS y no busca a nadie, cada día soy feliz y estoy bien. Y no me peleé ni con Flor ni con nadie, ya pasó eso, sé perdonar y ella también”, expresó despejando los rumores, que luego de esta fiesta quedarán en el olvido.