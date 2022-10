La dura separación de Karina Jelinek y su novia: "Una por una"

Karina Jelinek se separó 1.jpg

“Hay que tener ganas. ¡Qué odiada estarías!”, acotó un poco sorprendido Claudio Cosano. “Ganas y tiempo”, replicó. Fue allí que el productor del programa pidió que no pasaran más fotos de la pareja al aire, una actitud que Jelinek agradeció pero aclaró que no era necesario.

“No te preocupes. Estoy perfecta. No nos peleamos, está todo bien. Ella hizo lo mismo además”, explicó.

La realidad es que ya en julio de este año, los rumores de pelea entre la pareja sonaron en todos lados, luego que se supiera que Flor Parise había ido al cumpleaños de Rodrigo de Paul, donde la propia Jelinek no había sido invitada.

Según se dijo en ese entonces, la modelo había ido a la fiesta para ir a reclamarle. Horas después, la propia modelo salió a desmentir el rumor y explicar qué es lo que había pasado realmente.

"¡Hola mis amores! Debido a los comentarios recibidos de lo qué pasó el finde, yo estaba terminando un desfile y quedé con Flor que la pasaba a buscar en un cumple para ir a la Bresh. Sí me molestó su demora, no entre porque no me interesa ir a una fiesta donde no me invitan", expresó desde su cuenta de Twitter.

"No soy intrusa, ni tampoco me interesaba ir a ese cumpleaños, se dijeron cosas no ciertas, yo sabía que estaba ahí y quedamos en encontrarnos más tarde, ¡así que todo bien! No soy de aclarar este tipo de cosas, pero me veo obligada así se corta de una vez, gracias", cerró la modelo.