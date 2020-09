Recondo hizo reír a todos por su postura sobre el poliamor

"Es muy fácil decir 'hacelo, hacelo, no pasa nada'. ¿No pasa nada? Ponete en el lugar del engañado. Del que no hace la doble. El que hace la doble se la da de canchero, pero hay que ponerse en el lugar del otro", afirmó Recondo.

Jey Mammon opinó que una cosa es el "poliamor" y otra el "polisexo". "Si de tu pareja estás enamorado, lo otro es solo sexo", expresó el panelista, minimizando los encuentros sexuales con otras personas aunque se está en pareja.

Pero Recondo no estuvo para nada de acuerdo con Jey y lo cruzó fuerte. "Si estás enamorado, ¿para qué buscás otro? Si vos tenés pareja y metés a un tercero, no existe más la palabra pareja. Pareja es de par, dos. Si estás enamorado, ¿para qué vas a buscar sexo afuera?", preguntó.

Luciana Salazar: "No me va el poliamor"

Y cerró su opinión con una frase que, rápidamente, hizo a estallar a todos de risa, tras el reclamo de Coco Sily para incluir en la discusión a los swingers: "El que habilita a su pareja a estar con otro no está bien de la cabeza. Ya lo expliqué un millón de veces. Si vos estás en pareja, es porque estás enamorado. Si disfrutás sabiendo que la persona que amás está disfrutando del sexo libremente con otra persona... ¿Qué te pasa en la cabeza?. No están pasando un buen momento psiquiátrico".

Luciana Salazar coincidió en que no le gusta el poliamor, pero dijo que "cada pareja tiene su código". Y Recondo volvió a darle un consejo a la gente: "Si tu pareja te dice: te habilito a que estés con otro así me habilitás vos, rajá, no te quiere más, no está más enamorado de vos".